公費流感疫苗10月2日開打，今年有東洋、賽諾菲、國光、高端等4廠牌，校園接種將從3日開始，有家長擔心會打到高端疫苗；也有家長表示校園流感疫苗電子化系統的同意書並未提及會有高端疫苗，如果高端疫苗也會讓學生施打，教育單位應該提前告知家長，讓家長判斷。

雲林縣衛生局表示，去年雲林縣校園流感疫苗接種率是75.7％，今年第一批流感疫苗已到貨5.8萬劑，包括東洋、賽諾菲、國光、高端，各有1萬多劑。

雲林縣校園集體接種流感疫苗作業將於3日展開，有家長直到近日才聽說高端的流感疫苗也會進入校園，感到不可思議和擔憂。

鄭姓家長表示，「112年度校園流感疫苗接種意願書」並未告知家長今年可能會打高端疫苗，僅詢問意願，如果孩子會打到高端疫苗，教育單位應該提前告知，讓家長判斷，那他會考慮帶小孩到診所自費打除了高端以外的廠牌疫苗，這不是質疑高端，是對高端疫苗有存疑。

雲林縣衛生局表示，學校還沒有全部繳回家長的意願書，尚統計有意願施打的學生數。