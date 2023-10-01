2024總統大選，藍白是否合作備受關注，《美麗島電子報》最新民調，柯文哲民調卻下滑至20％以下，柯文哲被問到是否擔心可能被整合，或是否可能當副手。柯文哲今天（1日）表示，「輸的人退選，不是輸的當副手」。有一份最新網路民調針對「誰才是2024總統藍白合的救星？」進行調查，截至1日晚上，89%的網友認為是前高雄市長韓國瑜。

「2024期盼總統藍白合」YouTube頻道9月30日起針對「誰才是2024總統藍白合的救星？」進行網路民調，截至1日晚上6點24分，已有3.9萬人投票。89%的網友認為是韓國瑜；5%的網友認為是郭台銘；3%認為馬英九；2%認為金小刀；1%朱立倫 。

有網友表示，「國民黨不要再拖延時光，各黨員要為大局著想，盡量為黨部團結拉票與合作。總統大選最好是藍白緊密合作關係，台灣社會就有重新啟動光芒。老百姓自己要有慧眼，選擇出一位真的為國家與人民食衣住行育樂著想好總統」。不過也有人認為，「沒有藍白合，只有民調最高代表」。