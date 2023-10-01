民眾黨總統參選人柯文哲近日喊出「藍白最後一定合」，要求與藍營比民調，柯文哲今（1）日更表示，「輸的人退選，不是輸的當副手」，「反正我們會組聯合政府」。前立委郭正亮認為，柯文哲絕對不會走到藍白不合，「我認為不可能！」郭也直言，國民黨既然是大黨，就慷慨一點，讓民眾黨的選民認為這樣是值得的！

郭正亮今（1）日在中天《鄭亦真辣晚報》解釋，為什麼國民黨很慎重？因為1+1要在1.8以上才會勝選，不能掉到1.7以下，否則就白合了，對國民黨區域立委也有傷。所以藍白合過程不能產生怨恨，要合的圓滿，盡量避免彼此講對方的壞話。合的過程所產生的情緒，事後侯友宜和柯文哲都要說服，不能累積不滿。

郭正亮推測，柯文哲也感受到下架民進黨的超級輿論壓力，也知道兩岸緊張戰爭的風險，所以柯絕對不會走到藍白不合，「我認為不可能」！

郭正亮認為，柯文哲丟出兩張「絕張」，第一是做民調，第二是輸的退選，他的意思是他連當副手都不要。可是國民黨不可能同意，因為藍白站在一起的姿態要非常清楚，訊號要非常強，每個大型造勢場合，一定要兩個人都站在一起，否則票投不出來。

郭直言，柯文哲現在講話當然就是先把底牌亮出來，國民黨聽了才會緊張。國民黨既然是大黨，就慷慨一點。德國社民黨是怎麼拉綠黨的，綠黨才幾席，拿到環境部長、外交部長和副總理兼經濟部長，因為社民黨要當總理！

他強調，國民黨如果認為一定要拿到總統，其他的就一定要慷慨，不然如何讓別人心甘情願，讓民眾黨的選民認為這樣是值得的！