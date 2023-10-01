資深演員陳希聖（中）近期在舞台劇《人間條件8－凡人歌》飾演主角，詮釋退休人士的心境。（張大魯攝，綠光創藝提供／李欣恬台北傳真）

中樂透頭獎的感覺到底是什麼？是狂喜還是會飛起來？資深演員陳希聖曾經在澳門贏過高額獎金，他表示，感覺無法形容，簡直腦中一片空白，但也很快在當下就和朋友一起花完，只留下難忘的回憶。

陳希聖近期在舞台劇《人間條件8－凡人歌》飾演主角，劇中人也有中樂透頭獎的橋段，他表示，他想過很多方式詮釋什麼是「中頭獎的感覺」，是大喜還是大悲？最後他選擇除了狂喜，還打自己耳光，咬自己的手臂，下了戲手臂上還有深深的咬痕。

陳希聖飾演的角色是退休男子，在劇中還有誤打誤撞嘗試色情按摩，但遇上警察臨檢，在家中顏面無光，但中了樂透頭獎之後，這名男子瞬間在家中的地位又有所提升，說話開始有人聽，也真的能說出頗有道理的勸世金句。

陳希聖表示，老年人並非沒有智慧，只是平常不太有人會聽他們說話，他年輕時也常常照自己的想法做事，不太會聽「老人言」，最近他也才剛從一場大病中慢慢恢復過來，對於詮釋老年人的狀態，特別有心得。