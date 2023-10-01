前高雄市長韓國瑜有意願擔任整合在野陣營的桶箍角色，而友人建議國民黨應把韓國瑜列為2024不分區立委名單第一位。前立委郭正亮表示，國民黨現在最理想的思考方式，就是侯友宜選總統、民眾黨主席柯文哲選副總統、韓國瑜則是不分區第一名，這個名單就叫「亮牌」。

郭正亮今(1日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，郭台銘的民調大概在10％左右。如今韓粉歸隊的不到6成，有一些韓粉網紅還在支持鴻海創辦人郭台銘，或者有些人支持柯文哲，1％大概19萬票，所以很多人認為韓國瑜能夠整合未來廣義的政權名單，不管是當部長、院長、立委第一名。

郭正亮接著指出，有人認為，侯友宜的民調可以立即增加5％。因為郭台銘的民調大約10％，韓粉迅速歸隊到國民黨，可能就有5％的增幅。

郭正亮認為，未來國民黨的名單不是只有侯友宜一個人，國民黨現在最理想的思考方式，就是侯友宜選總統、柯文哲選副總統、韓國瑜是不分區第一名，這個名單就叫亮牌。大家一起選，給選民的感覺也比較直接，這種思考方式，也不會太奇怪。