宜蘭縣長林姿妙（中）今也到活動現場表示支持。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

行政執行署宜蘭分署為響應公益，特別選在今（1日）中秋連假最後一天與美國際同濟會跨界合作，在分署前大門廣場舉辦「捐血有您、愛不止息」捐血、義賣及慈善表演活動，短短數小時內就累計超過200袋的捐血量；宜蘭分署表示，將持續以行動堅守公益，「讓執行不只是執行」。

宜蘭分署動員執行同仁及宜蘭地方法院、地檢署、國稅局、財政稅務局、警察局與各界善心人士團體，一起參與今日別具意義的公益捐血義賣活動，以實際行動展現法務部及執行署「執行有愛、公義無礙」的理念，邀請大家一起用熱血做公益。

行政執行署宜蘭分署為響應公益，特別選在今（1日）中秋連假最後一天與美國際同濟會跨界合作，舉辦公益捐血義賣活動。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

現場也有多元藝術表演活動。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭分署還動員愛心社，集結同仁所提供超過百樣物資籌辦「義賣市集」。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭分署表示，此次活動由宜蘭捐血站提供捐血服務，並致贈捐血民眾新月電影票或價值650元的行政執行署吉祥物拍寶手機座或真空保溫瓶1支，一早就有不少民眾前來排隊捐血，而行政執行署署長黃玉垣更是親臨現場率先捲起衣袖，捐出500CC熱血，以行動支持醫護，宜蘭市長陳美玲、縣長林姿妙亦陸續自行到場表達支持。

今除捐血活動外，宜蘭分署還動員愛心社，集結同仁所提供超過百樣物資籌辦「義賣市集」，現場也邀請知名書法家現場揮毫義賣，義賣所得將全數用以捐助行政執行之弱勢義務人，落實行政執行關懷弱勢的施政理念。

此外，現場也有多元藝術表演活動，像是國際知名魔術師黃信凱的魔術秀、WE GO樂團、林仲傑醫師烏克麗麗、黃士儀電吉他、知名表演團體「瑪嘎巴嗨文化藝術團」阿美族舞曲、蔡宗宇薩克斯風獨奏、充滿活力的LAN TOWN BOYZ宜蘭在地高中同學的街舞表演，讓參與捐血及義賣民眾度過一個難忘的連續假期。

宜蘭分署不僅願意與民間團體跨域合作，提供捐血場地，也想盡辦法結合在地資源，極力促成此次的公益捐血、義賣、慈善表演活動。分署長吳廣莉表示，宜蘭分署除做好執行工作，也將善盡公益責任，發揮更大的公益力量，幫助需要幫助的人。