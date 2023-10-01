民進黨總統參選人賴清德拋出「0到6歲國家一起養2.0方案」，接著國民黨總統參選人侯友宜更提出「百萬金孫」政見，留職停薪給全薪、生3胎房屋補助百萬等，引發熱議。據現行規定，育有0至未滿5歲幼兒、幼兒未接受公共、準公共化托育服務，由父母、長輩自行照顧，或者送托的保母、托嬰中心、幼教機構未與政府簽約，且未經政府公費安置，以及未同時領取托育補助，即可申請行政院的育兒津貼。

各黨侯選人的育兒牛肉還不一定吃得到，先看勞保這一筆，即便退保後生子還能領，據勞保條例規定，被保險人必須參加保險滿280日後分娩者，或參加保險滿181日後早產時，才能請領生育給付；也就是說，已退勞保者只要是在保險有效期間懷孕，且保險日數符合規定者，同樣可申請2個月的一次性生育補助費。值得一提的是，生育給付有時效，從生產當日算起5年內須提出申請，逾時不得請領。

勞保生育給付請領資格為女性（孩子的媽媽，包含未婚生子、單親媽媽等）、加入勞保滿280天後孩子出生，或加入勞保滿181天後孩子提前出生（早產），所謂的滿280天或滿181天，是指生產前「曾經」參加過勞保的年資合計達280天或181天就可以，並不是指生產前最後一次的加保年資。

舉例來說，王小姐在A公司的加保年資120幾天，但由於先前已參加過2年勞保，合計年資為2年又4個多月，因此將來生產時就符合年資累計達280天的規定；此外，王小姐是在A公司工作加入勞保期間懷孕，且在退保的一年內因同一懷孕事故生產，依上述規定，仍得請領2個月的勞保生育給付。

生育給付金額為孩子的媽媽生產或早產當月（退保後生產者為退保當月）開始計算，前6個月的「平均月投保薪資」，換算後一次發給2個月（60天）的薪水；若孩子為雙胞胎或者多胞胎，則是按比例增給，一胎是生產前6個月平均月投保薪資x2、雙生以上為生產前6個月平均月投保薪資x2）x（孩子數）。