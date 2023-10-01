大陸38歲女星童瑤外型與影后章子怡相似，因此有「小章子怡」的稱號，她近年在《如懿傳》中飾演囂張跋扈的貴妃，又在《三十而已》扮演一心為家庭努力，丈夫卻出軌的富太太；已經有一定知名度的她近期飛法國巴黎參加時裝週，不過她卻搭乘地鐵看秀，身上的珠寶破萬元，不免讓網友驚呼，不怕被搶？

童瑤日前在社群上分享去法國巴黎看秀的體驗，由於一天安排了兩場秀要看，巴黎的交通大堵車，而前往下一場秀的車程需要40分鐘，但如果搭地鐵只要20分鐘，於是童瑤與團隊決定坐地鐵前往秀場，當天童瑤做好造型，耳朵上掛著超大的珍珠耳環，白色禮服外套了一件皮外套，與助理一路小跑進地鐵站，童瑤上車後對著鏡頭分享：「真的來不及了，所以只能坐巴黎的地鐵，還滿擠的」，抵達秀場後她迅速脫下皮外套，變身精緻女明星。

童瑤的耳環幾乎和月餅一樣大。（圖／微博）

當天童瑤看的秀是品牌Giambattista Valli，她的耳環也是該品牌，耳朵戴的珍珠耳環幾乎和臉一樣大，雖官網尚未釋出售價，但以往類似的設計就要1萬7千元台幣，應與童瑤戴的款式相差不多。過去巴黎不時傳出搶案，童瑤如此引人注目的大型珠寶應是小偷的下手目標，不少網友驚呼：「童瑤大美女妳心真大，戴著這樣的珠寶在巴黎坐地鐵」、「巴黎北站那站一定要小心，2019年在那站被人圍住掏包」、「這樣在巴黎地鐵容易被搶」、「不會被搶劫嗎？」