前SpeXial團員羅宏正（左起）、許明杰、林子閎、易柏辰再度公開合體。（TVBS提供）

前SpeXial團員羅宏正（右起）、許明杰、林子閎、易柏辰再度公開合體。（TVBS提供）

粉絲送給林子閎的禮物。（TVBS提供）

林子閎舉辦見面會歡度30歲生日。（TVBS提供）

藝人林子閎1日舉辦30歲生日見面會，這次見面會是他在東京、首爾、大阪後回歸故鄉台北的首場，曾經與他並肩作戰的SpeXial團員羅宏正、易柏辰（易恩）、許明杰驚喜現身送上壽桃祝賀。當被問及其他團員為何未現身時，林子閎開玩笑回：「千求萬求請到了這3位，因為經費考量，這幾位比較付得起！」這也是已解散的男團SpeXial時隔6年的再次公開合體。

4帥在見面會上重現經典曲目〈迷失in U〉，讓現場500位粉絲為之陶醉。許久未見面的他們再度聚首默契依舊、也不斷互虧，林子閎還被惡整穿上烏龜裝，許明杰說，因為知道林子閎喜歡烏龜，家裡還養了20幾隻，所以特地獻上烏龜裝，「這樣你就可以跟你們家烏龜交流」。林子閎笑說：「今天到底是誰的生日啊！下次換你們見面會你們就知道了。」近年都單打獨鬥的他再次與團員相聚，活動結束時感動表示：「熟悉的感覺真好！」

今年5月林子閎養了11年的2隻貓咪相繼過世，他透露，自己的哭點很高，但在貓咪推進火化場的那一刻還是難忍悲傷情緒：「我那時候還是會想哭，但最後淚水有忍住沒出來。」

林子閎透露，第一隻貓咪過世時他沒有見到最後一面，第二隻才有，在貓咪過世的那一陣子，家裡氣氛非常低迷，「姊姊還好，媽媽情緒波動大，我跟姊姊、爸爸是很冷靜那種，但真的到送別那刻，大家才開始哭」。 不過他也認為生死是很稀鬆平常的事情：「我覺得不管是生命、生活還是心理狀態都是一樣的。」

被問到30歲的生日計畫，林子閎表示，自己不是會過生日或過節的人，過去也沒有收過甚麼特別的生日驚喜，至於今年的生日願望為何？他想了一下直說：「我是真的希望大家都可以平平安安，然後就是身體健康，雖然有講等於沒講，但這就是我真實的想法。」

適逢中秋連假，被問到是否友與好友烤肉，林子閎表示，近日與易柏辰（易恩）聯絡時，發現對方在烤肉，就一起參與，一旁的羅宏正、許明杰聽完吃味直說：「好呀！烤肉都沒揪的呀！」嚇得林子閎直說：「我又不是主揪！」許明杰更開玩笑表示：「差不多了啦！會不會今天見面之後就不會再見面了！」

林子閎也為這次見面會親自設計周邊商品，包括貓形別針、手機掛繩、悠遊卡，這不僅是為了紀念過世的愛貓，也展現了他對繪畫的熱愛，希望能獻給粉絲一些獨特的東西。在活動過程中，林子閎特別強調今年已經30歲，並不確定未來是否還有機會和粉絲見面。他感性表示，或許在未來的某一天，當他們都已經60歲時，仍然希望能再次與粉絲相見。