近20年來中國基礎建設推動了經濟快速發展，隨著全球經濟衰退與中國成長趨緩，隨處可見的空置住宅樓以及人跡罕至的橋樑公路卻凸顯出了中國過度建設的嚴重後果。德媒引述北京大學經濟學者分析稱，快速發展已經到了極限，過度建設的基礎設施無法產生足夠的經濟效益，連為這些設施進行維護保養都不夠。現在應適度提高工資，以增加人民消費。

《德國之聲》報導說，從上海搭乘復興號高鐵前往北京，速度與效率極佳，連接北京和上海的高鐵車次幾乎座無虛席，但沿途所經之處卻顯得荒涼，成片成片的空置住宅樓以及幾乎沒有乘客的豪華火車站等等。北京大學經濟學者佩蒂斯（Michael Pettis）受訪時表示，這些荒涼表像背後暗藏著深層的原因。他認為，中國的快速發展已經到了極限。

佩蒂斯說：「最有說服力的例子是位於中國西南部的貴州。當地的收入很低，但山區還是大興土木，修橋築路。增長型社會一個常見的問題就是建設速度過快，雖然擁有了良好的基礎設施，但這些設施卻無法產生足夠的經濟效益，用於這些設施的維護保養。」

這位經濟學者表示，儘管全世界高鐵的70%都在中國，但中國經濟卻只占全球經濟總量的17%，卻還計劃在今後5年內修建相當於德國、西班牙、法國和日本高鐵總量的高鐵線路。「在中國投資總額在經濟總量中的占比達44%，這非常之高。在高投資國家中，這一比例通常為33%，而全球平均水準只有25%。也就是說，中國必須降低投資額度，因為投資本身並不能帶來富裕。」

這對未來意味著什麼呢？佩蒂斯表示，中國政府可能會大幅減少新的建設計畫。但一旦減少建設項目投資，將導致失業人數增多，刺激內需提振經濟的目標將面臨危險。因此，減少基建投資的同時還應適當提高工資讓民眾增加費，但工資增幅不宜過高，以免造成企業裁員。

他解釋道，「為達到擴大內需、增加消費的目的，政府必須提供國家資助，但這一點現在政治層面上卻很難推行，因為目前政府支出已經過高。今年年內，很多矛盾都顯得非常突出。我個人的預估是，經濟增長將會明顯減緩，因為中國已經無法再像過去那樣進行大規模投資了。」

佩蒂斯指出，因此，中國當前的經濟形勢可說是非常棘手。而對於中國領導人來說，繼續按照他們慣用的方式去管理經濟已經成為一項嚴峻的挑戰。歷史上，從未有過一個經濟體像中國這樣實現了如此快速強勁的增長，而現如今這種快速增長的後果也已暴露無遺，急需進行應對。

報導指出，幾天前中國統計局公佈了最新資料：8月份的消費和工業生產同比都實現了強勁增長，漲幅達大約4.5%。迄今為止，中國政府一直以經濟的快速增長引以為傲，但這樣的增長勢頭能否繼續保持下去，卻是一個值得懷疑的問題。