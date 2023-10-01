因應人口結構高齡化，勞保年金從2009年開辦時，即已明定未來勞保老年年金法定請領年齡為65歲，現行勞保老年年金給付，年滿63歲才可請領，不過自明（2024）年起，要再多等一年，才能領全額勞保老年給付。

過去，法定請領年齡2017年以前都是60歲，但自2018年提高為61歲，2020年提高為62歲，2022年提高為63歲，2024年提高為64歲，2026年以後為65歲。

申請勞保年金有三條件，需符合其中一項才可領取，分別為年滿60歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者；或勞工之勞工保險年資未滿15年，但併計國民年金保險之年資滿15年，於年滿65歲時，得選擇請領勞保老年年金給付。

若不幸勞工在領取老年年金期間死亡，符合請領條件的遺屬可選擇請領「一次請領老年給付扣除已領年金總額之差額」（簡稱「老年差額金」）或「遺屬年金」，請領遺屬應自其死亡日起30日內，檢具相關證明文件（如死亡證明書）通知勞保局辦理。且必須在勞工本人死亡當日起10年內提出申請，超過10年以上即無法請領。

老年差額金也就是過世家人當初可以一次請領勞保老年給付的金額，扣掉已領的勞保老年年金給付，受領順序為配偶及子女、父母、祖父母、受被保險人扶養的孫子女、受被保險人扶養的兄弟姐妹。

遺屬年金有三項請領資格，只要符合以下其中一項條件即可申請，包括過世者在勞保加保期間死亡；過世者已退勞保，在領取失能年金或老年年金期間死亡；勞保年資≧15年，且已符合一次請領老年給付資格，尚未請領即死亡。

遺屬年金給付金額依照被保險人死亡時間點的不同，會有不同的計算方式，計算後金額如果少於3,000元者，至少發給3,000元。

一、在國民年金加保期間死亡：依「月投保金額×保險年資×1.3％」計算後，按月發給。

二、在領取國保老年年金給付或身心障礙年金給付期間死亡：依照原本所領老年年金給付或身心障礙年金給付金額的半數，按月發給。

三、年滿65歲以後、未及請領國保老年年金給付前死亡：依「月投保金額×保險年資×1.3％×50％」計算出來的金額，按月發給。