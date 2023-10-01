家庭教育是構成個人價值觀的重要因子。一位男子近日發現女友腳踏多條船後決定分手，沒想到卻遭到女友媽媽當面開罵，對方認為年輕人多交朋友、騎驢找馬很正常，「總是要多交往幾個才知道誰比較優質」，他只好勸當水電工的女友爸爸去驗女兒DNA，沒想到一驗之下真相大白，25歲女友根本不是親生骨肉，讓女友爸爸相當感謝他。

原PO在Dcard發文表示，他抓到女友腳踏6條船後決定分手，結果被女友媽媽當眾責罵，「年輕人交交朋友很正常不是嗎？誰不是騎驢找馬？總是要多交往幾個才知道誰比較優質，你們男生還不是一樣，一樣會偷吃、嫖妓、一夜情，從裡面挑最好的，大家都一樣裝什麼清純」。

原PO指出，當時他跟女友爸爸說，「勸你去做一下親子鑑定，免得當了26年的冤大頭」，沒想到一驗之下發現女友真的不是親生骨肉，當初奉子成婚的爸爸因此相當感謝；原PO則透露，一個媽媽知道女兒腳踏多條船的感情狀況後，若還相當支持女兒，「那她年輕時不也這樣嗎？」，因此才認為女友媽媽也有問題。

對此，許多網友紛紛回應，「很可怕的感情觀念…灌輸給子女，就跟我阿嬤一直唸『找個有錢的糟老頭嫁』是一樣的道理，真的是蠢到沒有自我的人才會被洗腦成這樣，以為這樣的感情觀念才是對的」、「婊子基因原來是遺傳的」、「天啊！你真是救了自己也救了別人！我有女性朋友也是一次交往多個男性，她媽媽也是沒說什麼…這真的可能是遺傳」。