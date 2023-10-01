高雄首屆BWF世界巡迴賽「2023高雄羽球大師賽」最終決賽1日於高雄巨蛋體育館火熱展開，台灣好手「左手重砲」林俊易力拼3局逆轉日本選手田中湧士，奪得賽會男單冠軍，賽後林俊易也獲高雄市長陳其邁頒發金牌。

高雄首屆BWF世界巡迴賽「2023高雄羽球大師賽」首度舉辦就吸引全球23個國家、360位各國菁英齊聚港都，角逐高雄首屆Spuer100冠軍及獎金。經過6天激鬥，各組冠軍出爐，地主中華隊將男子單打、女子單打冠軍留在高雄，男子雙打則奪下銀牌。

各組決賽中，日本選手西大輝／佐藤灯勝印尼選手德揚／葛羅莉亞，獲得男女混雙冠軍；女子單打由中華隊梁庭瑜勝日本選手郡司莉子；澳洲選手賽特亞納／安潔拉勝日本選手川添麻依子／小西春七奪得女子雙打冠軍；男子雙打由馬來西亞選手吳世飛／伊祖丁勝中華台北選手李哲輝／楊博軒。

此屆賽事討論度最高的莫過於出自於南部的好手林俊易，也吸引大批球迷進場觀賞男單冠軍賽事，並為林俊易加油吶喊。陳其邁也特地到場觀賞男單決賽及頒獎，感受BWF世界巡迴賽高水準的羽球賽事魅力。

林俊易面對田中湧士首局由於失誤過多以11比21落敗，第二局林俊易重振旗鼓，在滿場應援聲下逐漸回穩，以21比17拿下第二局，進入決勝局，林俊易開啟他「左手重砲」的強攻模式，讓日本選手無法招架，並逐漸將比分拉開，最終林俊易不負眾望以21比14力克田中湧士奪冠。