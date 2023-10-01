魚池鄉代化堂邀北港媽祖7日參加「水陸空3D迓媽祖」活動，1日在澀水金天宮舉行活動宣傳記者會。（楊靜茹攝）

魚池鄉麒麟宮代化堂承辦「水陸空3D迓媽祖」7日登場，當天遶境團隊機搭遊艇、乘纜車再徒步祈福。（楊靜茹攝）

魚池鄉公所及代表會首度舉行「水陸空3D迓媽祖」活動，承辦的麒麟宮代化堂邀北港朝天宮媽祖共襄盛舉，1日舉行活動記者會。魚池鄉長劉啟帆說，7日活動當天遶境隊伍將搭遊艇、乘日月潭纜車，再徒步遶境，期間在伊達邵遊客中心、代化堂等處讓信眾鑽轎底祈福。

魚池鄉長劉啟帆、鄉代會主席梁政裕、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、魚池鄉麒麟宮代化堂主委李宗昱及南投縣議員王秋淑等人，1日出席「水陸空3D迓媽祖」宣傳記者會，一起敲響銅鑼，宣布7日將舉行別開生面的迓媽祖活動，融合日月潭遊艇、日月潭高空纜車、徒步遶境等，為民眾及遊客祈福。

「雲林北港媽祖香火鼎盛，很榮幸邀請北港媽來魚池鄉為大家賜福。」李宗昱說，當天遶境團隊從水社碼頭搭乘遊艇出發往伊達邵，巡守台灣心臟日月潭，緊接著搭乘日月潭纜車站至九族文化村，再徒步至麒麟宮代化堂、魚池老街、養龍宮及順天宮修悟堂等，期間在伊達邵遊客中心、麒麟宮代化堂等處接受信眾鑽鑾轎轎底，祈求媽祖庇佑。

劉啟帆說，這次迓媽祖活動相當獨特，首度融合水陸空3元素，將自然風光和宗教文化结合，歡迎居民及遊客共襄盛舉，參加遶境信眾搭乘遊艇時可欣賞湖光水色，搭纜車從高空遠眺日月潭，沿途還有虔誠信眾設置香案迎接媽祖到來，相信信眾和遊客在這次宗教旅程，能留下難忘的回憶。