上個月，俄羅斯空天軍的Tu-95熊式轟炸機被發現蓋滿輪胎，做為某種程度的無人機欺敵辦法，現在空天軍又有新的欺敵辦法，把轟炸機畫在地面上，從空中拍攝，一時之間還難以判斷轟炸機的正確數量。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，俄烏戰爭20個月以來，隨著烏克蘭的防區外打擊武器迅速發展，利用當地破壞、無人機攻擊小組，深入俄羅斯境內的能力斷增強，俄羅斯戰略轟炸機的主基地-恩格斯空軍基地（Engels 2 Air Base），已遇到多次的打擊，就如野外動物會演化出「擬態」與「保護色」，俄羅斯也在設法欺敵與混淆烏克蘭的判斷。

9月29日的衛星影像顯示，飛機停泊區有2個白色的Tu-95MS戰略轟炸機，然而它們不是真的，與旁邊的真飛機相比，它們線條過於銳利，當然也沒有陰影。

有意思的是，畫上的Tu-95，其機身中央區域和機翼，也有黑色的圓圈，彷彿它也都有輪胎，就像它左側的真正的 Tu-95 一樣。這顯然是為了現實而添加的，希望誘餌能更有說服力，因為輪胎現在是俄羅斯空天軍高價值飛機在停放時的常見對策。

在歷史上，偽裝欺敵的例子不少，比如盟軍準備要登陸法國時，就一直在思考登陸地點是加萊還是諾曼第?，最終決定選擇諾曼第，為了減少納粹在諾曼第的防衛投資，盟軍發起了「艱忍行動」(Operation Fortitude)，就是欺騙希特勒，使他誤以為盟軍要登陸加萊。盟軍在加萊對岸的英國肯特郡，製作了大量的假飛機、假坦克、假軍營，甚至指派巴頓將軍，擔任這支部隊的指揮官。德國的偵察機隔海看到如此壯盛的軍容，真的誤以為盟軍的主要登陸點是加萊，於是減少了諾曼第的部隊數量，為盟軍在諾曼第登陸的成功，埋下了伏筆。

比較費解的是，這種二戰時期可行的招術，放到現在就不容易了。烏克蘭持續獲得北約的情報提供，而北約的監查系統有各種模式，包括合成孔徑雷達 (SAR)、 衛星影像，都可以明確判斷目標是不是三維物體。也就是說，這種欺敵方式可能只是白費力氣而已。