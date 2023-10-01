中華3X3女籃隊1日在杭州亞運先輸蒙古，接著銅牌戰又遭日本修理，確定連兩屆亞運第4收場，全隊賽後都哭成一團，特別是徐詩涵完全止不住淚水，更頻頻自責害了隊友，且對不起隊友，金牌戰帶傷奮戰的陳昱潔說：「我們真的很不按甘心！」

陳昱潔打完準決賽後，身體冷下來之後才發現腰部受傷，卻仍帶傷打完金牌戰，「直到身體冷掉我才發現腰傷，不知道發生什麼事情，身體熱的時候沒發現，但我不能講這影響到太多，只是我自己沒準備好而已，我想我們可以更好。」

金牌戰拿下6分的郭虹廷表示，為了金牌戰做了很多準備，進攻雖有信心，防守卻沒交代好，甚至交代清楚，所以才會放給對方投進很多兩分球，也讓對方外線越來越準，「儘管我們沒達到設定目標，可是從去年就出國比賽，以賽代訓持續修正檢討，我們還可更好。」

中華3X3女籃隊教練時超傑也分析今天兩場比賽敗因，「出戰蒙古準決賽很有機會，卻有點綁手綁腳，對方命中率也很高，起碼打了場精采好球；但面對球風細膩的日本，陳昱潔又帶傷上陣，我們明顯氣力放盡，但我仍對這次亞運表現感到滿意。」

「我們歷經兩年分段集訓，花了很多時間準備，3對3沒辦法光靠練習，就是要多打，實戰經歷很重要，」時超傑表示，「我們很感謝這段時間中華籃協提供的後勤支援，也讓我們人員充足，我想我們很適合發展沒有身高限制的3對3，且必須多比賽。」