吳昇峰投出5局無失分。（中華奧會提供）

鄭宗哲單場3次盜壘。（中華奧會提供）

中華亞運棒球代表隊1日展開第一場小組賽賽程，對手是來自東南亞的泰國。中華隊渡過先丟分危機，林立一棒炸裂三分炮逆轉比數，中華隊打線熱機完畢，3到6局合力攻下12分，終場以12比1打退泰國，下戰對手將是強敵南韓隊。

首戰中華隊推出效力於合作金庫、國際賽經驗豐富的「最強銀行員」吳昇峰先發登板，排出來1到9棒打線依序為游擊手鄭宗哲、左外野手林子偉、指定打擊林立、右外野手林安可、一壘手吳念庭、二壘手李灝宇、中外野手申皓瑋、三壘手林子豪、捕手戴培峰。

中華隊本場先守，泰國面對側投的吳昇峰，首局連續敲出2支安打，製造無人出局一、二壘有人攻勢，1出局後泰國第四棒佩猜（Sakai Phraechai）擊出落點巧妙安打，加上中外野手申皓偉處理球出現問題，泰國繼續有著2、3壘有人機會，吳昇峰接下來連續拿下2出局，止住泰國攻勢。

1局下中華隊開路先鋒鄭宗哲擺出短棒點出內野安打，接著盜壘成功站上二壘，下一棒林子偉遭高角度速球三振，林立敲出右外野深遠飛球被接殺，鄭宗哲雖來到三壘得分大門口，第4棒林安可擊出中外野飛球出局，中華隊首局無功而返。

泰國2局上首名打者武提功（Phoomwut Wutthikorn）敲安上壘，但盜壘企圖被戴培峰識破，遭刺殺在二壘前，吳昇峰連續解決2人，包含投出本場首次三振，完成變相三上三下。

3局下中華隊先發打線逐漸適應泰國先發林國樑（Suppakorn Lin）的球路，靠著野手選擇上壘的鄭宗哲連盜2個壘包，林子偉保送上壘形成一三壘有人，林立接著大棒一揮把球轟出牆，一棒打回3分超前比數，林立揮棒後失去重心，瀟灑的轉了一圈，隨後中華隊棒子也跟著熱開，打了整整11個人次，中華隊3局結束反倒取得7比1領先。

中華隊第4局2死後，林安可擊出右外野飛球，泰國守備交代不清，林安可順利跑向二壘，吳念庭補刀再下一城，中華隊8比1泰國。5局申皓瑋、林子偉打出二壘安打，中華隊再添2分，連續3局都有得分紀錄。

吳昇峰先發5局，雖然每局都讓泰國打者上壘，但首局掉分後不讓傷害繼續擴大。隨後交棒給效力於日職東北樂天金鷲的王彥程，2局封鎖泰國打線，最終中華隊提前在7局上12比1「扣倒」泰國，拿下預賽首勝。