以偶像劇《機智校園生活》走紅的黃柏峰，30日南下高雄夢時代擔任精品巧克力專門店一日店長，原本擔心中秋節大家都去烤肉怕現場沒人的他，沒想到時間一到走出來滿滿都是人，讓他備感欣慰，主辦單位準備的特殊簽名組合也供不應求，只好臨時增加數量來簽名給現場粉絲，還差點趕不上原定高鐵回程時間。

黃柏峰曾在受訪時說過喜歡愛吃甜點的女生，因此這次受邀擔任精品巧克力品牌的一日店長，他透露第一次送巧克力是在國中時，當時為了送給喜歡的女同學禮物，特地買巧克力送對方，透露是一段純純的愛。喜歡吃巧克力的他也很常買巧克力給媽媽和姊姊。

黃柏峰擔任巧克力專門店一日店長。（藝能製造提供）

這次在中秋連假出席活動，他原本擔心中秋節大家都去烤肉不會來參加，沒想到粉絲太熱情，人數比原本預計的動線超出許多，只好臨時把舞台從原本的室內移到室外，業績也超出原訂的目標的好幾成，他表示中秋節也能選巧克力來取代月餅，他覺得也是耶誕節交換禮物的好選擇。

當天品牌推出為黃柏峰量身訂製的組合禮盒，讓粉絲購買並可以拍照簽名，結果因為現場粉絲太熱情，原本的數量都賣光供不應求，品牌方只好臨時增加數量，讓現場想購買的粉絲都能盡興，結果差點讓他簽名合照到趕不上原定的高鐵時間。

他也透露最近已在準備進入新劇組，會帶給大家更多不一樣的角色呈現，團體的部分也會有新單曲跟大家見面，預計不久就能讓大家聽到，希望粉絲們可以多多支持。