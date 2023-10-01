中秋連假期間，許多父母藉機帶孩童出門遊玩。台北市長蔣萬安也「一打三」，單獨帶著3名兒子來到廣慈親子館，期間三寶突然爆哭，蔣萬安和大寶立馬分工，由大寶負責照顧三寶，蔣萬安則替三寶泡奶。蔣萬安笑說，「哭聲多美妙，這就是台北市的交響樂。」、「完全不累，很開心，今天晚上我會很好睡。」

蔣萬安1日於臉書放上「一打三」影片，帶兒子們來到廣慈親子館，身上揹著三寶，帶二寶玩球池。蔣萬安開玩笑說，以往一打三最長只能維持3分鐘。

而淡定的三寶突然大哭，引發「緊急情況」，蔣萬安和大寶立馬分工，由大寶負責照顧三寶，蔣萬安則替三寶泡奶。蔣萬安還笑稱，「哭聲多美妙，這就是台北市的交響樂。」影片中沒有太多話的大寶，則皺眉搖頭對鏡頭露出搞怪笑容。

蔣萬安說，三寶可能是想睡覺或想媽媽才突然爆哭，而最開心的就是二寶，待在球池玩到不願意出來。「完全不累，很開心，今天晚上我會很好睡。」