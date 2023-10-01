許凱真實生活中也愛動物。（八大提供）

許凱劇中擅長投資。（八大提供）

楊冪、許凱主演的都會甜寵劇《愛的二八定律》最近正在台灣熱播。許凱戲裡和楊冪各取所需，以互利互惠的合作關係展開契約婚姻，雙方卻因同住一屋簷，彼此照顧，漸漸產生情意。許凱在接受八大電視獨家訪問時表示「先婚後愛」是一件很需要勇氣的事情，「兩個人在步入婚姻的時候可能並不相愛，但經過相處，感情逐漸升溫，也是一件很浪漫的事。」

許凱在《愛的二八定律》中飾演的「陽華」擅長投資，還養了一隻名為「財神」的烏龜，首次演出具備金融背景角色的他，因為台詞中有許多專業名詞需要熟記，所以他在進劇組前還特別做了功課，透過對金融更加理解的方式來融入劇情，而這也增強許凱在現實生活中，學習和了解理財的念頭。另外，不同於戲裡的寵物是烏龜，許凱私下是養了三隻貓的愛貓一族，直呼光看著可愛的貓兒們就很療癒。

暫別大家熟悉的古裝扮相，許凱在《愛的二八定律》詮釋一位被母親催逼結婚的資深宅男，許凱聊到自己和角色的相似點，是本質都算是敏感的人，「『陽華』看起來活在自己的世界裡，其實他有認真把你說的每一句話都聽在心裡，只是聽完了，他出於自我保護不表現出來，但他其實是很敏感的，所以他才那麽細心。」也因為這樣的人物設定，讓觀眾更能被外冷內暖的直男柔情所感動。

許凱透露詮釋角色最困難的部份，就是「陽華」的個性真的太悶了，很多事情都壓在心裡，活在自己的世界，「以前我會覺得這其實是一種不太負責的處理方式，因為我是習慣性優先解決問題的，絕對不會什麽都悶著。」 許凱透露「陽華」沒有他以前的角色那麽灑脫自由和外放，而是要用一種很內斂的方式去詮釋。「去接受這種和自己不太一樣的個性和觀念，剛開始演的時候確實很難受！」