對於北京和華盛頓正為中國領導人習近平訪美鋪路，另外，10月將舉行APEC，12月中日韓會談，前立委郭正亮認為，每一件事情都對民進黨政府不利，今年是賴清德最倒楣的一年！

根據《華爾街日報》報導，北京和華盛頓正為中國領導人習近平訪美鋪路，包括中國副總理何立峰、外交部長王毅陸續訪問華盛頓事宜，為習近平與拜登的峰會進一步做準備。拜登與習近平上次會晤為2022 年 11 月在峇里島。

前立委郭正亮1日在《中天辣晚報》表示，這趨勢應該蠻確定的，何立峰可能會見到商務部長雷蒙多和財政部長葉倫。目前都是向好的地方發展，例如美商務部對於制裁中芯華為尚未作任何表態。接下來王毅10月赴美，這是談政治面，可能見到布林肯或蘇利文。

前立委郭正亮。（資料照片）

至於APEC峰會，郭推測，如果拜習會順利推出且有一些交集，12月就是中日韓會談，整個連在一起。

郭直言，這每一件事情都對民進黨政府不利，非常明顯，今年是賴清德最倒楣的一年，如果非綠還選不贏，真的只能怪自己！