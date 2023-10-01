南韓啦啦隊女神李多慧自加盟樂天桃猿啦啦隊後，已在台灣有過數場應援演出，也獲得不少粉絲的支持，一舉一動都備受關注。日前才在社群上透露想在台灣定居的她，近期曬出「開箱80坪別墅」及介紹台灣麵食的的生活vlog，讓粉絲嗨翻。

李多慧近期有不少台灣的工作行程，而她忙碌於事業之外，也用心經營社群，不僅日前才曝光與媽媽只穿浴袍，同框熱舞的養眼畫面，還不時更新生活vlog，和粉絲們分享自己的工作花絮及休閒時光的點點滴滴。

近日，李多慧在頻道上更新一則題為「體驗臺灣臺北生活 / 80坪的房子這個價錢是真的嗎..？ / 也太棒了吧！」的影片，透露自己將與拍攝團隊合作，一同完成一系列的台灣主題企劃影片。其中，團隊們也租了80坪的別墅當作工作及休息的場地，從畫面中可見，李多慧手持攝影器材，和粉絲們分享整間房子的構造，包括淺色系裝潢的客廳、寬敞的衛浴、可旋轉的圓形餐桌等等，模樣顯得十分雀躍。

體驗臺灣臺北生活 / 80坪的房子這個價錢是真的嗎..？ / 也太棒了吧！ / 李多慧 啦啦隊 / 食道樂 contents 開跑。（影片來自이다혜YouTube，如被移除請見諒。）

此外，李多慧稍早前也釋出一則以「韓國人們都能來的話就好了，真的想跟大家介紹的臺灣麵料理們！我愛臺灣」的影片，其中可見到她白色連身裙，前往台灣街頭介紹諸如麵線、牛肉麵、涼麵等各式麵食的畫面，並不時用驚訝、逗趣的語氣介紹手中的美食，可愛模樣讓粉絲們都拜倒在女神的石榴裙下。此外，李多慧在影片介紹的用心及專業程度，也讓網友們大讚：「身為台灣人，真心感謝第一次來台灣工作的李多慧短短的5個月就替我們台灣介紹了那麽多風情人文」、「多慧很棒喔，可以當台北市的觀光大使！」