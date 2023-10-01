杭州亞運1日田徑賽事，中華隊選手在各自項目奮鬥，男子200公尺楊俊瀚以20秒67排分組第3，順利晉級到決賽，而男子跳遠決賽林昱堂、林佳興，男子鉛球決賽馬皓瑋都無緣奪牌。

200公尺準決賽中華隊「最速男」楊俊瀚排在第1組出賽，20秒67排分組第3，順利晉級到決賽。200公尺準決賽兩組選手中分組前三篤定晉級決賽，分組前三名之外，兩組再取兩位成績較佳的選手進入決賽。

跳遠中華隊兩位選手參加決賽，可惜林佳興前三次試跳最佳成績7公尺67排名第9，未能進入後三跳，隊友林昱堂前三跳則以7公尺91暫居第3，順利進入後三跳，但被烏茲別克選手安瓦洛夫（Anvar Anbarov）第4次試跳的8公尺01超越、擠到第4，而前三次試跳兩次失敗，以7公尺80進入後三跳的大陸選手石雨豪最後一次試跳拚出8公尺10衝上第3，後三次試跳兩次失敗、一次7公尺70的林昱堂最終以7公尺91最佳，排名落到第5。

鉛球決賽，中華隊馬皓瑋6次試擲最佳成績18公尺91排名第6，未能爭取到獎牌。

跳遠選手林昱堂。（鄭任南攝）

跳遠選手林佳興。（鄭任南攝）