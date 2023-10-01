遠百指出，台中大遠百正值周年慶，帶動化妝品買氣強強滾，板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮則有韓國物產展吸客，整體業績有5％成長。

台中大遠百表示，周年慶化妝品櫃位祭出買一送多、時尚品牌Tommy Hilfiger一日店長助威，整體客單有拉抬；唯因連假已有不少人出國、出遊，而使得提袋率有些趨緩，不過像是信義區假日餐飲人流仍不斷，遠百信義A13因蘋果i15新機上市，入場排隊人龍不斷，帶動館內餐廳業績表現，以鼎泰豐、旭集、食代館、新馬辣＋等聚餐最多，吸引不少年輕客與親子客群用餐，整體人潮成長20％。