東森（2614）旗下東森購物進駐台北車站K區地下街「東森廣場」在中秋連假最後一天1日試營運，引進超過50家品牌進駐，包括餐飲、潮流、生活櫃位，東森購物總經理彭鴻珷表示，未來將透過各式娛樂活動聚客，尤其是年輕族群，讓K區成為年輕人的基地，預估未來一年可吸引150萬人次的消費，創造6億商機。東森購物4月接手北車K區地下街，邀來日本船場設計進行空間規劃，以提供商場不只是美食街，更是新的社交零售場域，三大廣場打造成「舞蹈展演」、「生活品味」及「潮流追星」不同主題的潮流場域，其中東廣場為街舞區、中廣場將不定期推出主題活動規畫，包括簽唱會、cosplay、麻將賽、直排輪及寵物健檢等活動，「西廣場」則規畫「直播間」，結合藝人流量明星來直播站台，成為潮流追星的舞台。至於餐飲部分則引進老董牛肉麵、Sukiya、洋城義大利麵、這一小鍋、點八小食等，此外必備的運動休閒NIKE、adidas、PUMA、reebok、Kangol等品牌，滿足不同族群的購物需求。動漫、遊戲機台的引進更為年輕族群帶來更多娛樂選擇，打造一站式的購物、娛樂、美食新據點。