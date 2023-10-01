杭州亞運棒球賽事1日正式開打！中華隊1日迎戰泰國隊，賽前練習結束後，亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒特別到場勉勵中華隊全體選手及教練，為中華隊加油打氣。辜仲諒指出，期許中華隊全力以赴，尊重每場比賽的對手，打出精采好球，明日與韓國隊交手，更是各國矚目的焦點賽事，希望中華隊好好加油，團結一致，為國爭光。 辜仲諒9月30日以亞洲棒球總會會長的身份，前往大陸杭州市蕭山區瓜瀝棒球場，主持亞洲棒球總會「亞洲女子棒球訓練基地」揭牌儀式。辜仲諒致詞表示，這是亞洲棒球總會在中國大陸掛牌的第一座訓練基地，將成為亞洲各國訓練女性球員、女性教練，以及未來舉辦國際女子棒球賽事的重點場地之一，期盼亞洲棒球更加蓬勃發展。辜仲諒去年7月接任亞洲棒球總會會長，提出「亞洲大聯盟」願景，肩負團結亞洲各國，將亞洲棒球推進至更高層級的重任。為了全面提升亞洲棒球競爭力，辜仲諒推出一系列棒球發展計畫，繼去年11月「東南亞棒球發展暨訓練中心（Southeast Asia Baseball Development and Training Center）」於泰國曼谷掛牌，今年3月與中國棒球協會簽訂合作備忘錄、協助大陸推展基層棒球及棒球聯賽升級計畫，今年7月舉辦西亞高峰會，共商西亞棒球發展計畫，至大陸首座「亞洲女子棒球訓練基地」揭牌，都是實踐「BFA, Asian Power!」的重要拼圖。