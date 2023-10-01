馬祖北竿全島無預警停電 原因待查 20:492023/10/01 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬祖北竿晚間停電。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖北竿地區今（1）日晚間約7時45分左右發生全島停電，台電珠山電廠表示，疑似外線故障，北竿無法送電，南竿不受影響，詳細停電原因待查。 台電教旅宿業聰明移轉「夜尖峰」 降低用電成本 台電：東北季風發威 離岸風電發電量刷史上新高 綠電不穩定！台電與英商合作降低停電機率 #北竿 #停電 #台電 #馬祖 #全島 也許您會感興趣 推薦閱讀 八點檔男星疫情期間當外送員 生活寫進劇本獲肯定 19:162023/09/26 娛樂 好奇寶寶統統放嘴裡 6大類家中常見物「高危」 14:392023/09/27 健康 高雄前8個月停電事故645件 台電揭「這些外力因素」害的 10:242023/09/27 生活 金屬加工廠採取智慧移電措施 4個月省下134萬 17:352023/09/22 生活 男子「挖呀挖」害全村停電 差點死掉還要賠93萬 08:502023/09/28 生活 海巡參謀主任「貪罐頭送親友」 坦承犯罪盼法官給予緩刑 11:412023/09/25 社會 台中迎來第3座燃氣機組 盧秀燕：歡迎但有「這前提」 13:102023/09/22 生活 遠赴馬祖眺望對岸 賴清德感嘆：和平無價 19:392023/09/21 政治 賴清德登馬祖眺對岸喊這句 氣炸郭正亮：唬爛、虛偽到底 22:562023/09/22 政治 台電凍漲虧損「天文數字4千億」 明年選後準備補漲 22:212023/09/19 財經 台電高美溼地淨灘撿拾1.4公噸垃圾 驚見這一物全傻眼 16:582023/09/22 生活 《熱門族群》大放「電」 2族群吃香 10:582023/09/26 財經 台電淨灘邁入30年 觀音小飯壢溪沙灘拾1.7噸垃圾 20:092023/09/22 寶島 板橋五權公園地下停車場啟用 因應電動車預留全場充電管線 11:252023/09/28 寶島 避免停電造成人車安全 北市號誌不斷電系統完成395處 11:452023/09/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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