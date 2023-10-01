「台灣最速男」楊俊瀚今天在杭州亞運田徑男子200公尺準決賽跑出20秒67，以分組第3、總排第3晉級明晚7點55分的決賽，上屆雅加達亞運曾締造全國紀錄摘銀的他，這次再次踏上亞運賽場，希望能把自己歸零，在當下發揮最好實力，「這是後面這幾年比賽中想去嘗試的。」

5年前楊俊瀚在雅加達亞運跑出20秒23的成績，締造全國紀錄，也為自己帶回一面銀牌。這次再次踏上亞運賽場，楊俊瀚已放下過去所締造的榮耀，專注當下、盼發揮最佳狀態，「如果腦中有這些畫面會無形中帶給自己很大壓力，難的是你知道自己有這樣的成績，要怎麼屏蔽掉這個榮耀。」

上午的200公尺預賽楊俊瀚以20秒98、分組第一晉級晚間的準決賽，單日2趟跑下來，楊俊瀚表示，主要是對自己成績有些期許，先順利進入決賽，再把這2天的缺失做修正、調整，希望明天早上的4X100公尺接力和200公尺決賽都能有最好狀態去應戰。

田徑項目在可容納超過8萬人的杭州奧體中心體育場（俗稱大蓮花）進行，觀眾已坐到第3層，現場也不時響起超大的歡呼聲，在中長跑賽事進行時，觀眾還會跟隨著選手跑到的位置玩起「波浪舞」，畫面十分壯觀。

介紹選手時，現場觀眾除了幫地主選手加油，也會幫中華隊選手應援，楊俊瀚說：「可能是因為一樣是在講中文的國家出賽，是他們比較熟知得選手，對自己心態上刺激是很大提升，不會不適應，我是滿享受這個當下的。」