由於東北季風影響，明（2）日基隆北海岸、東半部及恆春半島整天有零星短暫陣雨，桃園以北上半天有短暫陣雨，南部及中部山區午後有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，輕颱小犬預計周三、周四（4日、5日）影響最明顯，屆時小犬強度達到中颱，全台都有降雨機會，北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，花東山區有局部豪雨等級以上降雨。氣象署預報員趙竑提到，最快周二（3日）清晨至上午發布海上颱風警報，同日下午至晚上發布陸上颱風警報。

氣象署指出，明天基隆北海岸、東半部及恆春半島整天有零星短暫陣雨，桃園以北地區上半天有短暫陣雨，下半天轉多雲偶透光，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，夜晚至清晨低溫在25到27度之間，桃園以北及東半部白天高溫約在30、31度，其他地區仍有32到34度左右的高溫，中午前後紫外線偏強。

氣象署分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二是天氣轉變期，受颱風外圍環流、沉降作用影響，北部、東半部天氣轉差，基隆北海岸、東北部及大台北有降雨機率，東北部山區有機會局部大雨，中南部為多雲到晴，午後南部山區有局部雷陣雨。

周三至周四（4日至6日）颱風影響台灣最明顯，受颱風或其外圍環流影響，全台都有降雨機率，基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，花東山區有局部豪雨等級以上降雨；周五、周六（7日、8日）颱風外圍環流影響，全台仍有降雨機率，尤其北海岸、東半部降雨機率仍高，東北部有局部大雨。