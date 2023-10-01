中華隊在亞運籃球3對3男子組奪金。（中華奧會提供）

中華隊在亞運籃球3對3男子組奪金。（中華奧會提供）

杭州亞運籃球3對3男子組金牌戰，中華隊開賽後受制於卡達內線高度與凌厲外線，一路落後苦戰，所幸最後26秒江均切入得分扳平，林信寬再切入造成卡達犯規，於終場前7秒關鍵兩罰俱中，助中華隊以18比16逆轉氣走卡達，拿下中華代表團在本屆亞運的第9金。

中華隊金牌戰一開賽就被卡達連砍兩記兩分球與空中直接補籃得分，以0比5落後，打了1分半鐘才靠江均破蛋，但受制於長人阿巴謝爾的202公分身高，與薩阿德的凌厲外線，最多以2比8大幅落後。

不過中華隊先做好防守，穩步反攻，終場前34秒只落後1分時喊暫停，隨後由江均切入得分扳平。卡達穆罕默德兩分遠射落空，林信寬切入造成卡達犯規並穩穩兩罰，最後兩秒卡達穆薩兩分球未進，中華隊拿下金牌。

中華隊江信寬拿下兩隊最高的7分，將軍6分居次。中華隊雖然投籃命中率略低於卡達，但全場沒讓對手站上罰球線，江信寬全場3罰2中成為致勝關鍵。