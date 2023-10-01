香港男星鄭少秋曾演過《書劍恩仇錄》、《楚留香》、《戲說乾隆》等等影劇，是許多婆婆媽媽心目中的夢中情人，近日突傳出鄭少秋和第一任妻子盧慧茹所生的大女兒鄭安儀驚傳在美國輕生去世，享年55歲。

據《東網》報導，現年55歲的鄭安儀在美國南加州的寓所輕生身亡，於當地時間9月30早上進行追思儀式，鄭安儀從小就因母親緣故，沒有和鄭少秋有什麼來往，除了大學學費以外，成長花費皆由母親負責，長大後她理解父母分開，不再憎恨鄭少秋，前幾年還在美國拉斯維加斯與到當地表演的鄭少秋碰面。據悉鄭安儀疑似陷入三角戀愛關係，生活並不愉快，參加當地教會認識的教友發現她失聯，由於聯絡不上鄭安儀的家人，擔心有意外，於是報警破門才發現已經離世，致電鄭少秋求證，他的現任妻子官晶華簡短回應：「我們在了解處理中！」

鄭少秋早年還在讀演員訓練班時與盧慧茹交往3年，大女兒鄭安儀在1968年出生，兩人沒有結婚，鄭少秋與盧慧茹分手後，女方就帶著孩子離開，過去鄭少秋接受採訪談到大女兒，他遺憾表示兩人沒有聯絡：「我很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。