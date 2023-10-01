第一艘國造潛艦「海鯤軍艦」日前舉行下水典禮，駐日代表謝長廷今天以拉法葉艦弊案為例表示，當年海軍形象和士氣低到不行。今年三月、七月瑞士陸續把不法佣金扣押的錢滙回約33億元給我國，最近艱鉅的潛艦國造也終於成功下水，海軍總算揚眉吐氣，其風紀和士氣不可能再走回頭路了！

謝長廷指出，90年代我們海軍向法國採購拉法葉艦，發生巨額回扣和尹清楓命案的醜聞，轟動國內外，當時他當立委，當然嚴厲譴責。

之後，海軍在紀律、訓練和管理各方面都不時出差錯，形象和士氣低到不行。他說，2005年他任行政院長時，為了扣押貪污被告汪傳浦存在瑞士的不法佣金，配合檢查單位簽了各種證明書，包括汪傳浦回台不會執行死刑的承諾書等，而汪則利用手中巨款聘請國際律師一直阻撓抵抗。

時間一晃近20年，謝長廷指出，最近終於有好消息，今年三月、七月瑞士陸續把扣押的錢滙約33億元滙回我國，海軍也很爭氣，最近艱鉅的潛艦國造終於成功下水，國際矚目，總算揚眉吐氣。

他認為，這是很不容易的事情，除了決策正確外，實際執行牽涉龐大預算和複雜技術問題，必須步步為營，斬除過去的陋習和壓力，才能走到現在，我們應該不吝掌聲予以肯定和鼓勵。

謝長廷強調，舊的惡勢力也許不會完全消失，但只要國民明辨是非，輿論激濁揚清，「我想海軍的風紀和士氣，一定越來越好，不可能再走回頭路了！」