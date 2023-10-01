新冠肺炎疫情肆虐人心惶惶期間，台中一名陳姓男子在有近7萬人的臉書社團PO文指稱，徵求「病毒帶原者」到處咳可賺2000元、「自願感染者」可賺500元，還提供固定宿舍，仲介費1人給200。網友看到此言論報警，一審法官依法簡易判決，陳男犯恐嚇公眾罪判刑3月。陳男不服提起上訴，二審法官日前駁回上訴，維持一審原判。

判決書指出，陳姓男子去年3月14日8時許，在打工的炸雞店店內，在擁有6萬8000多名成員的臉書社團「偏門工作」，用暱稱「陳○○」PO文，「徵新冠肺炎帶原者，需陽性篩檢報告」。

陳男發文指稱，「長期配合佳，有固定宿舍，包水包電，短期兼職也可以。工作內容有三種方案給你選，第一種，到我們指定的公司裡把口罩拉下來到處咳嗽，會有帶原者專車接送，論件計費，單次2000」。

「第二種，將病毒傳染給自願感染者，自願感染者我們自己會找，單次500。第三種專車接送司機，不需要確診，只需要專門接送人員出入，月薪35000。人數越多越好，自己不敢的話可以推薦給親朋好友，仲介費找到一人給200。」

陳男還說：「富貴險中求，高的風險高的報酬，只要你肯做，我們不虧待你的」。

一審法院審理，陳男辯稱，因臉書社團「偏門工作」有很多奇奇怪怪的文章，應徵文章也是一些奇怪的事情，才會選擇在此發文等語。

法官認，陳男明知有許多張貼非法工作之情事，還加入戲謔、反串用語，進而引發恐慌，且有網友觀看其發文後心生畏懼，陳男所為足以造成一般瀏覽民眾信以為真，其罪證明確，依恐嚇公眾罪判陳3月徒刑，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。陳男不服提起上訴。

二審法官審理，陳男主張因年輕無知，在網路上開玩笑，所謂徵求新冠肺炎傳播者，實乃開玩笑言語，沒有真的去做，沒有付諸行動，竟然被提告，還揹負恐嚇公眾罪這麼駭人聽聞的罪名，對此不當言論，深表後悔，玩笑不能亂開。請法官審酌因年輕無知，一時輕佻，懇求給予自新的機會，做不起訴之判決，願意做社會勞動服務社工，請給予將功補過之機會。

法官認，是否准予易科罰金、分期繳納、易服社會勞動，均屬案件確定送執行後，檢察官指揮執行的權限，尚非法院所得代為諭知，陳男上訴意旨亦無理由。審酌本案一切量刑因素，認一審量刑客觀上未逾越法定刑度，亦與罪刑相當原則無悖。日前判決駁回上訴，不得上訴。