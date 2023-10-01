杭州亞運中華拳擊隊1日頻傳捷報，繼女子57公斤級林郁婷、60公斤級吳詩儀闖進4強確保銅牌起跳後，女子66公斤級陳念琴也在8強賽打退塔吉克祖莉凱娜蘿娃（Shoira Zulkaynarova），順利晉級4強，也為中華隊確定第5面獎牌到手，是歷屆參賽拳擊項目最多獎牌的一屆。

第1回合陳念琴就佔上風，獲得5位裁判醫致給予10分，第2回合陳念琴持續重拳招呼對手，時間倒數1分10秒對手就像裁判示意受傷，並且倒在地上，看起來相當不舒服，最後被抬上擔架退離擂台，裁判給出藍方角落塔吉克選手受傷，陳念琴勝出晉級4強，確定至少銅牌起跳，準決賽對手是世錦賽金牌且兩度在世錦賽擊敗過她的大陸選手楊柳，若陳念琴能晉級到最終金牌戰，也可獲得巴黎奧運參賽資格。

上屆雅加達亞運中華隊靠著林郁婷、黃筱雯拿下2面銅牌，本屆目前確定能進帳5面獎牌，就看之後賽程決定最後獎牌顏色，單屆5面獎牌也是中華拳擊隊亞運歷屆最佳成績。