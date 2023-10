你知道「臉紅的思春期」嗎?

南韓除了有少女時代、BLACKPINK、BTS、SEVENTEEN等俊男美女偶像團體,也有許多抱持個人想法與創作理念的獨立團體,例如初期由主唱、創作的安智煐和饒舌、樂器擔當的禹智潤組成的「臉紅的思春期(Bol4)」,從高中時期就認識的兩人,團名的意義是希望音樂能融合青春開朗的智煐、害羞內向的智潤般純粹美好。

臉紅的思春期出道時推出專輯《Full Album RED PLANET》就廣受好評,橫掃各大音源榜,儘管2020年4月智潤宣布退出組合,智煐仍維持1人體制繼續活動。面對外界不合傳言,智煐在節目上捍衛10年來的友誼、大方提到對智潤的鼓勵,「她是非常喜歡挑戰新事物的人,我作為朋友也會一直為她應援」,未來也不排除再次一起做音樂的可能。

輕快的旋律響起,準備好陷入她們的魅力裡了嗎?《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,盤點臉紅的思春期20大必唱神曲,趕快一起來看看吧!

No.10 〈Seoul〉

〈Seoul〉收錄在臉紅的思春期《Seoul》專輯中,也是智煐繼隊友智潤退團、個人健康因素休息後,時隔2年正式推出的新專輯。智煐參與〈Seoul〉作詞作曲,融入「希望在喜愛的城市首爾,與喜愛的人重逢」概念,描繪大學時期懷抱音樂夢來到首爾唸書的心情,她也坦言身心經歷漫長的冬天,希望透過這首歌和歌迷們感受溫暖的春天。

MV中智煐先是在丟垃圾時發現被丟棄的照片,基於好奇心來到拍攝地漢江,將照片摺成小船後放入河中,最後被原來的主人拾獲,對方將小船交給智煐,兩人最後相視而笑。歌迷對於〈Seoul〉給予好評,「春天又來了,聲音還是一樣好聽」、「一直以來都很喜歡智煐的聲音,能等到她健康回歸,真的是太好了」。

No.9 〈Bom〉

「flower sunshine~這完美的一天/其實如果能和你一起走過那該有多好!」〈Bom〉被網友列為春天必聽歌曲,不只曲調充滿浪漫氛圍,連歌詞也訴說暗戀時不敢告訴愛慕之人,仍想緊緊陪在對方身邊,「봄이 지나갈 때까지/다른 사람 다 사라져라 나만 봄(直到春天過去為止,希望其他人都能全部消失)」。

〈Bom〉MV描述男主角不斷被智煐飾演的邱比特射箭射中,會瞬間愛上她,卻又發現男主角與智潤相談甚歡,智煐難過坐在大樓樓頂,男主角此時也發現智煐掉下的箭,兩人最終確認彼此心意。網友聽完也表示,「最近偶然聽到〈Bom〉這首歌就完全被燒到了」、「真的完全貼切描述了戀愛的心情」。

No.8 《Butterfly Effect》

「蝴蝶效應」指看似毫無關係、非常微小的事情,都能為整體帶來巨大變化,《Butterfly Effect》是智潤退出後,臉紅的思春期首度推出數位單曲,由智煐作詞、智煐與Vanilla Man共同作曲,雖然當時因她身體不適決定不做宣傳,但《Butterfly Effect》釋出後引發廣大迴響。

《Butterfly Effect》MV講述智煐身處下雨、黑暗中,被伸出手迎面走來的自己接住,才朝著光芒走去。網友對於她的回歸感動直言,「帶著好音樂作品回歸真的很感謝」、「我最喜歡的部分是她唱『I'm Your Butterfly.(我是你的蝴蝶)』」、「聲線真的非常美又獨特」、「聽Bol4的歌讓我獲得安慰和治癒,尤其這首歌我一聽就哭了,永遠為妳應援」。

No.7 〈Galaxy〉

臉紅的思春期出道專輯《Full Album RED PLANET》收錄〈Galaxy〉一曲,從音源榜底逐漸爬升到拿下《人氣歌謠》、《THE SHOW》一位,讓〈Galaxy〉成為臉紅的思春期代表作品,副歌中「Cause I'm a pilot anywhere/lighting star shooting star 줄게 내 galaxy(因為我在哪裡都是飛行員,我會摘下那顆星星送給你我的宇宙)」,天使嗓音搭配浪漫歌詞,融化許多loBoly的心。

〈Galaxy〉MV截至目前為止播放次數已突破9,844萬次,網友也分享,「超級喜歡智煐的聲音,有點甜甜的感覺卻又不會太過甜,現在為這首歌瘋狂」、「真心覺得好聽,聽的時候覺得什麼煩惱都沒有了」、「有一個IU+Rosé的聲音,超好聽的」、「漂亮的音色、獨特的發音、寫歌作詞能力,簡直太瘋狂、太治癒了」。

No.6 〈Some〉

交往前的曖昧最讓人怦然心動!韓文的曖昧「썸」取自英文外來語「Some」,說明兩人之間有點「Something」。這首歌道出曖昧時的感情,「나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야/나 매일매일 네게 전화도 할 거야/밀가루 못 먹는 나를 달래서라도/너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야(我從今天開始要和你曖昧/我每天每天都會打電話給你/不能吃麵食的我,就算只是哄哄你/也要和你一起去吃好吃的)」。

〈Some〉MV釋出已超越〈Galaxy〉成績,累積觀看次數衝破1.2億人,不少人也寫下聽後感想:「事實證明好的音樂和好的歌詞沒有語言障礙」、「這首歌永遠不會被粉絲忘記」、「她的聲音好有吸引力」、「有沒有人被她們可愛的舞蹈迷住了」、「〈Some〉歌曲最後一段智煐跳舞的樣子實在太可愛了」。

No.5 〈FRIEND THE END〉

臉紅的思春期今年推出《사랑.zip》專輯,主打歌〈FRIEND THE END〉將曖昧一詞用「朋友」來包裝,從曖昧變成戀人,當櫻花花瓣掉落的時候,兩人臉上也綻放笑容。「Cherry blossom 내 손을 잡아 넌/아무렇지 않지 않게 웃어버리면/사랑일까? 널 바라보며 난/고개를 들어 입 맞춰버린 거야 이제 난(Cherry Blossom 把我手抓住的你/若無其事地笑著的話/這就是愛情嗎 望著你的我/現在要抬起頭吻你了)」。

〈FRIEND THE END〉MV穿插智煐與男主角高中到大學時期的場景,從朋友升格成戀人,選擇它當主打曲的原因,除了充分體現臉紅的思春期的精神,旋律容易傳唱、適合在要轉換心情的時候聆聽,網友表示「最喜歡聽〈FRIEND THE END〉,昨天聽現場就好愛」、「好聽,單曲循環中」。

No.4 〈Travel〉

〈Travel〉是很適合兜風時播放的一首歌!臉紅的思春期在〈Travel〉中加入輕鬆活潑的曲調,搭配主唱智煐清澈空靈的嗓音、智潤歡快的吉他聲,即便沒有出門旅行,戴上耳機播放〈Travel〉,跟著一起唱「Take me to London, Paris, New York City들/아름다운 이 도시에 빠져서 나(帶我去倫敦、巴黎、紐約等/沈醉於這個美麗都市)」內心早已跟著飄洋過海,來到倫敦、巴黎和紐約了!

智煐、智潤在〈Travel〉中不僅換上可愛俏皮的粉紫色耳圈染及暖橘染髮,每個鏡頭呈現兩人活潑逗趣的面貌,快樂氛圍感染聽眾:「好希望我早點知道這首歌,它非常適合夏天和旅行」、「歌曲朗朗上口,每次聽都有一種耳目一新的感覺」、「她們的氛圍總是那麼適合溫暖舒適的夏日!我好喜歡她們的歌曲」、「適合當VLOG音樂」。

No.3 〈Love Story〉

收錄在《Seoul》專輯的〈Love Story〉也是熱門歌曲!述說戀愛時被當成公主,男友送上花束、街頭甜蜜散步、回家輕輕親吻、抬頭尋找星座,後來才發現原來這只是一場夢,僅是一段逝去的愛情,「oh babe 너의 눈동자에 cheers/달빛에 비춰진 우리의 흩어진 잔상/너의 이야기에 취해/밤하늘의 별이 쏟아질 것만 같은 기분/Oh god, please this is not a dream(向著你的眼眸喝采/月光閃耀著我們散落的模糊身影/沉醉在你訴說的故事中/像是夜空中星點灑落在我們身邊一樣的心情/拜託這不要是夢)。

〈Love Story〉的歌詞唱出酸甜感觸,打動許多網友:「全專聽完最喜歡〈Love Story〉」、「臉紅的思春期的音樂從來不讓我失望」、「無論是節奏還是語氣,都太瘋狂了」。

No.2 〈To My Youth〉

如果想要以一首歌致敬青春,你會選擇哪首歌曲呢?臉紅的思春期〈To My Youth〉歌詞飽含青春時期的人生煩惱,包含「나는 한때 내가 이 세상에 사라지길 바랬어(我曾希望自己能消失這個世界上)」、「모두가 날 바라보는 시선이 너무나 두려워(所有人期盼著我的視線,太令人恐懼)」、「엄마는 아빠는 다 나만 바라보는데(不論是爸爸還是媽媽,都把期望放在我身上)」,最後甚至出現長達28個狀聲詞「아(啊)」,彷彿將身上的痛苦發洩而出。

這首歌引發許多共鳴,「曾經非常非常的負面,聽完這首時情緒總是一發不可收拾,也覺得很有共鳴,雖然每次聽都會想起以前負面情緒的時候,但還是非常的喜歡」、「真的很喜歡〈To My Youth〉這首」、「高三的時候每次聽〈致我的青春期〉必哭TT」、「前陣子很低潮時,一聽到〈To My Youth〉直接爆哭,每次看著歌詞深思了好久」。

No.1 〈25〉

專輯《Twenty Five》收錄主打曲〈25〉,25歲對許多人來說是成長的分水嶺,儘管對這個世界了解可能只有一半,也有可能學會了愛情和離別,「나도 모르게 찬란히 빛나가(在我不知不覺間燦爛的綻放吧)」臉紅的思春期告訴你,雖然已經25歲了人生還是不完美,就算還在一點一滴的學習,也沒有關係,無須因此感到焦慮。

〈25〉激起多數網友的迴響,「我很喜歡這首歌,可愛極了」、「她們的歌曲即將出現在我的歌單中」、「我很喜歡這首歌的意涵」、「這首歌很好聽,姐姐們在MV中也很漂亮」;值得一提的是TWICE成員多賢也特別COVER〈25〉歌曲,溫暖的歌聲也驚艷許多聽眾,「這歌聲好適合晚上睡覺的時候聽」、「韓國時間25號發佈25歲豆腐的COVER〈25〉」。

