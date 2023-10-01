近日研究機構n.t. information公佈了2022年印刷電路板（PCB）市佔率數據稱，2022年全球PCB產值約為880億美元，同比增長10%。其中台灣以31.97%市佔率位列第1，大陸則排在第2，市佔率緊跟台灣達到31.52%，二者相加市佔率在全球超過6成。

據《快科技》報導，2022年全世界PCB產業的生產額比前一年增長了6.7%，年收益超過1億美元的pcb工廠有139家，但比2021年減少了7家。但是，每年10億美元以上的pcb製造公司比2021年增加到了28家。

在全球10大PCB製造商中，台灣獨佔5席，分別是第1名臻鼎科技、第2名欣興電子、第4名華通電腦、第7名健鼎科技與第8名南亞電路板。

而中國大陸則在全球PCB百強榜（實際共141家）中數量最多，總數達64家，台灣則有27家，其他國家則分別是日本21家、韓國14家、美國5家、歐洲5家、東南亞5家等。

據了解，長期以來，PCB被視為電子產業界不甚起眼的小兵，但是所有電子產品都得靠它才能運作。而在全球PCB產業中扮演重要角色的，正是台灣與大陸。而台灣業者一向認為，在中高階PCB領域，全球無人能比得上台商，即便是發展快速的大陸廠，可能5年內都趕不上，其中HDI的優勢至少3至5年，高階載板還能贏5至10年。不過，從總量來看，陸廠很可能隨時會超越台廠。

雖然PCB產業後勢看好，台灣更擁有完整的產業聚落，但受到中美貿易與疫情衝擊，台廠轉而積極部署海外生產基地，並視區域特色進行差異化的定位，以分散地緣政治風險，雖然如此，短期內仍難以快速降低在大陸生產的比重。