對於美國與中華民國台灣有無可能建交？美國在臺協會（AIT）處長孫曉雅接受政治評論員黃暐瀚訪問時回應了。

美國在臺協會（AIT）處長孫曉雅接受政治評論員黃暐瀚 訪問，並於1日晚間在網路節目《下班瀚你聊》播出。黃暐瀚詢問，台灣有超過8成民眾都很喜歡美國，美台有可能建交嗎？

孫曉雅表示，美國長期以來遵循一個中國政策，這是基於美國國內法律台灣關係法、美中三個聯合公報和六項保證。

孫曉雅指出，這個政策的基礎是所謂的「現狀」（the status quo），這情況對台灣來說是一個模糊的情況，但也因為這種情況，讓台灣能實現數十年的經濟正向成長，提升人們的生活水準，並使台灣有能力成為世界一流的科技強權，所以現狀其實有很多好處。儘管在某些方面可能會讓人感覺有點不舒服，而且我知道人們渴望清晰。

孫曉雅強調，美國認為，維持現狀是維持和平穩定與繁榮的一種方式，不僅是對台灣，對整個亞太地區都是。也由於台灣經濟對世界十分重要，台灣的穩定和經濟成長意味著全世界的穩定和經濟成長。