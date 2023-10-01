美國國防部副新聞秘書辛格(Sabrina Singh)說，烏克蘭飛行員的英語培訓已經開始，這是他們的第一個關卡，合格之後才能登上F-16學習如何操作。

上星期的9月21日，空軍上將萊德(Pat Ryder)指出，「預計烏克蘭飛行員和維修人員將很快抵達美國，他們要先進行初步英語培訓，飛行員將於英語課程之後的幾星期。」

先前，美國國防部曾說「烏克蘭飛行員可在10月期間開始駕駛F-16」，這個計畫的難度相當大。辛格說：「英語培訓會根據飛行技能的不同，而增加更複雜的內容。隨著飛行員學習的內容愈多，他們必須對課程理解的更準確。」

「再說一次，我沒有確切的時間表，來說明何時能夠從語言培訓轉向飛行培訓，現在英語培訓已經開始，接下來就看他們的表現了。」

烏克蘭戰爭之後，北約各國湊了一些退役的MiG-29戰機給烏克蘭，然而對烏克蘭的空防幫助並不明顯。軍事觀察家認為，西方戰鬥機的綜合性能更佳，是維護烏克蘭領空，免受俄羅斯攻擊平的重要關鍵。

直到今年6月，丹麥、荷蘭和美國，終於同意聯手為烏克蘭飛行員提供F-16飛機的培訓，目的是讓他們能夠儘早執行作戰任務。到了 8 月下旬，丹麥宣布，將向烏克蘭提供 19 架 F-16早期型戰鬥機，不過提供時間可能還要等到今年底或是明年春。

烏克蘭所獲得的F-16，大多是1980年代生產的F-16A/B型(Block15)，於1995年後經歷了第1次中期性能升級(MLU)，更換航電、雷達系統，以及更多樣的武器，比如AIM-120先進中程飛彈，其性能與F-16C/D早期型(Block25)的水準接近。經歷升級的F-16AM戰機在1999年科索沃戰爭期間，有經歷過實戰，一架荷蘭空軍的F-16在巡邏禁航區時，在雷達上發現塞爾維亞的MiG-29戰機，立即發射AIM-120飛彈，將這架MiG-29擊落，完成F-16AM的首殺。