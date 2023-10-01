中國財政部1日晚間公布本次對話的聯合聲明。內容提到，雙方致力於通過多雙邊管道加強宏觀經濟政策協調，共同促進世界經濟復甦和可持續發展，維護全球金融穩定。雙方同意加強財金領域合作，致力於共同推動完善國際經濟治理，反對貿易保護主義，支援以世貿組織為核心的多邊貿易體制。
在金融領域方面，聲明指出，雙方同意兩國主管部門，就豁免在德中資銀行分行子行化監管要求開展對話。中方表示將鼓勵至少一家中國金融機構在德國法蘭克福開設子行，作為其歐洲總部。
另，雙方將共同支持中歐國際交易所拓展業務，包括上市中國A股股指期貨期權，加大力度及時評估所需的許可。兩國也將加大力度支持更多企業發行GDR和CDR，不斷提高中德資本市場互聯互通水準。聲明還稱，雙方承諾深化可持續貿易投資合作，並將於2024年在北京聯合主辦中德財政合作對話論壇，回顧40年來中德兩國財政合作的歷程與成效。
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