男星班艾佛列克（Ben Affleck）在2018年與前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）離婚後，於2022年和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）結婚。未料，日前才有媒體爆出他與前妻在車內「親暱依偎」的畫面，還傳出他與現任妻子珍妮佛羅培茲「大動肝火」，而今有知情人揭露真相。

班艾佛列克除了出演過多部知名電影外，曾參與劇本編輯的作品《心靈捕手》更獲得奧斯卡獎的肯定，人氣不俗。不過，雖然他的事業順利，但感情路卻十分坎坷，他2018年與前妻珍妮佛嘉納離婚後，仍願意與她一同撫養子女。未料，現已和珍妮佛羅培茲結婚的他，日前卻被外媒爆出他與前妻在接送小孩的過程中，於車內親暱聊天，且還將頭靠在女方肩膀上，模樣十分甜蜜。

據外媒《Closer Weekly》報導，自班艾佛列克與珍妮佛嘉納在車內互動的消息傳出後，珍妮佛羅培茲對班艾佛列克感到「十分憤怒」，並對相關照片感到「措手不及」。據外媒《第六頁》、《每日郵報》報導，班艾佛列克及珍妮佛羅培茲近期有數張在車上疑似「激烈對話」的照片曝光，且畫面中可見珍妮佛羅培茲臉上的表情看似非常不滿，種種因素相加掀起兩人「即將分手」的傳聞。

Trouble in Paradise?! Jennifer Lopez and Ben Affleck Seemingly Have an Argument Inside a Car!!!!



Ben Affleck and Jennifer Lopez seemingly got into a discussion while driving around Los Angeles on Friday. pic.twitter.com/cjPoMsnCww — Celebrities Anniversary Today (@anniversary2day) October 1, 2023

對此，據報導，有知情人士透露，兩人在車內未有「過於情緒化」的舉動發生，「他們的關係仍處於熱戀期中。彼此間真的很幸福，現在他們的關係中根本沒有任何戲劇性的事情。」另外，也一併補充表示：「他們達成共識，願意一起開心的撫養孩子。」不過截至目前班艾佛列克及珍妮佛羅培茲皆未對此做出回應。