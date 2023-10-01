好萊塢27歲女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）憑藉Netflix迷你劇《后翼棄兵》爆紅，接連演出《艾瑪》、《變種人》、《五星饗魘》等等電影，人氣居高不下，去年她傳出與雙人音樂團體「More」成員馬爾科姆麥克瑞（Malcolm McRae）結婚，近期傳出已在義大利舉行婚禮。

根據外媒《每日郵報》報導，認識安雅泰勒喬伊和馬爾科姆麥克瑞的相關人士透露，他們計畫在今（1）日舉行婚禮，賓客超過150人，去年7月兩人傳出已經登記結婚的消息，今年年初有人發現他們在參觀威尼斯的婚禮場地，參觀地點有15世紀的庇薩尼宮和14世紀的聖喬凡尼福音大教堂，雖然儀式的細節持續處於保密狀態，據悉2021年兩人就委託豪華婚禮公司籌備婚禮，該公司主打豪華婚禮，過往案例有城堡和西西里島等等。

有相關人士透露安雅泰勒喬伊和馬爾科姆麥克瑞很注重隱私，希望能確保婚禮不會被窺探，或被騷擾，且他們都熱愛義大利，夢想著能在義大利結婚，婚禮公司的預算超過25萬英鎊（約983萬元新台幣），包含所有婚禮流程和場地安排。安雅泰勒喬伊主要在倫敦居住，馬爾科姆麥克瑞則在美國定居，兩人隔著大西洋，且安雅泰勒喬伊要隨著劇組移動，馬爾科姆麥克瑞則要定期巡演，雖然兩人都很忙碌，但還是設法保持健康的戀愛關係，去年她接受採訪時表示遠距離戀愛很難也很好：「因為當你們在一起時，你真的很珍惜你們所擁有的時間。」