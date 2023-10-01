根據《美麗島電子報》今天(30日)搶先曝光的第11週最新總統大選民調，在四腳督方面︰賴清德36.6％、侯友宜21.6％、柯文哲16.2％、鴻海創辦人郭台銘7.1％。根據該民調再針對地區進行分析，其中台北市：賴清德31.1%、侯友宜29.6%、 柯文哲13.7%、郭台銘9.2%。媒體人吳子嘉表示，柯文哲在台北市的支持度13.7%，讓他快跌破眼鏡。

根據該民調再進行分析，吳子嘉今(1日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，在四腳督戰局，賴清德在台北市的支持度為31.1%、侯友宜29.6%、 柯文哲13.7%、郭台銘9.2%。另從年齡層來看，在20到29歲，賴清德35.8%、 侯友宜21.0%、柯文哲20.9%、郭台銘4.0%。吳子嘉分析說，看到這個民調，他嚇了一跳，快跌破眼鏡，柯文哲在台北市的支持度13.7%，柯文哲擔任8年的市長，居然還輸給侯友宜。

從年齡層來看，吳子嘉指出，20到29歲，柯文哲完全沒有優勢，而侯友宜在20到29歲趨勢是向上走，在各個不同年齡層，侯友宜只有在40到49歲向下走，其他都是向上走。

吳子嘉接著表示，柯文哲在20到29歲是向下跌，跟侯友宜的向上走，剛好產生黃金交叉。也就是說，柯文哲在年輕人的支持度上，其實沒什麼多的斬獲，因他的年輕支持度目前是向下滑。

另從地區來看，吳子嘉分析說，侯友宜在台北市可說一支獨秀，有30幾趴；而柯文哲在台北市最明顯 ，是大幅度的向下滑 。

吳子嘉認為，柯文哲其實在民調上，並沒有佔到太大便宜，他居然大聲主張要比民調 ，讓他有點搞不太懂。

台大哲學系教授林火旺則表示，柯文哲如果是聰明人，應該知道，一直走下去，他的民調會一直往下降。他就曾提及， 郭台銘參選，從另一個角度來看，反而對侯友宜有利，而影響最大的是柯文哲。