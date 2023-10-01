說起這次中華3X3男籃可以拿下中華亞運隊史籃球首金的最大功臣，絕對是「寬神」林信寬，因為他不僅在準決賽投進絕殺兩分球，更在金牌戰最後7秒罰進致勝兩分，但他完全不願居功，賽後強調：「相信我們都進步了！最後時間我什麼都沒想，只想拚到勝利。」

中華隊在金牌戰一開始被卡達打出5比0開局，甚至一度落後到8分，卻還可以上演逆轉秀封王，林信寬說：「一開賽我們確實被嚇到了，一波開局5比0，讓我們有點驚慌失措，但我們堅持住了，一開始也沒有想太多，就是想要一步一步來。」

當在金牌戰最後7秒站上罰球線，林信寬的感覺是什麼呢？他笑著回答，「畢竟當時是16比16平手局面，我只要罰進就有機會贏了，所以我告訴自己一定要罰進第1球，先幫我們搶回領先，然後第2罰也要有把握進，這樣我們才有機會贏球。」

林信寬表示，自己可以在這個年紀(23歲)拿到亞運金牌，感覺當然很不一樣，更何況這是他生涯第1金(之前在大專、高中或國中聯賽都不曾封王)，更具今年T1聯盟選秀狀元身分的他說：「這面金牌讓我回去有更大拚戰動力，也學得努力不懈精神，就算碰到洋將，我也不會怕！」