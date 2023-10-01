杭州亞運籃球3對3男子組決賽，中華隊克服7分落後，靠製造犯規兩罰俱中，最終以18比16逆轉卡達，成功奪下金牌。網友們興奮直呼「籃球元年」、「鬥牛元年」，也有人認為3對3籃球是「真國球」，幾乎人人從小打到大，奪金也不意外。

籃球3對3男子組逆轉奪冠，讓PTT網友紛紛發文慶賀，直呼「公園籃球元年啊」、「籃球元年，籃球場蓋起來！」、「鬥牛元年，籃球場沒有白蓋了」、「鬥牛元年，以後只要打半場的就好」、「公園籃球才是正統，台灣人大多都打這個」、「台灣打33真的比較有機會」、「證明廣設球場是有用的」、「公園阿伯最大功臣」、「謝謝阿北們平常的指導」。

有網友認為3對3籃球在台灣十分普及，很多人幾乎從小打到大。（圖／擷取自PTT）

也有網友發文指出，籃球3對3普及化堪稱國球，「公園隨便一堆都會打三打三，國小國中就開始打了，奪金不意外吧，只是之前沒這項目而已」。此看法引發許多人認同，「台灣最多民眾打的球就是三對三籃球」、「從6歲到60歲都在打」、「國小開始打+1」、「國高中也是下課就衝去打個1、2場，超爽」、「沒錯，連我小女子從國小就會打3對3」。