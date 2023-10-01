大陸田徑女將吳艷妮（左2）在杭州亞運田徑女子100公尺跨欄搶跑失格。（鄭任南攝）

杭州亞運1日晚間田徑賽事最後一項登場的女子100公尺跨欄決賽出現狀況，地主大陸美女選手吳艷妮搶跑，僅管和裁判溝通表示受到隔壁道印度選手雅拉吉（Jyothi Yarraji）影響才搶跑，重新起跑後以12秒77第2的成績完賽，最後還是被判失格成績不算，中華隊好手張博雅則以13秒31排第4。

這場杭州亞運田徑女子100公尺跨欄決賽在1日賽程壓軸當場，因為地主大陸奪牌希望、外型亮眼的吳艷妮和林雨薇同場較勁，是一場「田徑女神」大戰，不過出發時就出狀況，第4跑道的吳艷妮繼今年7月亞錦賽女子100公尺跨欄決賽搶跑失格後，再度出現搶跑失誤，但她提出申訴，表示受到隔壁第5道印度選手雅拉吉影響才搶跑，不過雅拉吉強調自己才是被搶跑的吳艷妮影響也跟著動作，最後裁判讓選手都回到賽道上先進行比賽。

第2次起跑後林雨薇、吳艷妮和雅拉吉衝上前三，最終林雨薇以創個人新佳的12秒74第1，吳艷妮12秒77第2，雅拉吉12秒91第3，日本田中佑美13秒04第4，中華隊張博雅13秒31第5，賽後裁判仍判定吳艷妮搶跑失格，雅拉吉從銅牌遞補到銀牌，田中佑美則遞補上銅牌，張博雅第4和獎牌擦身而過。

中華隊田徑女將張博雅（右）在杭州亞運田徑女子100公尺跨欄第公尺跨欄第4。（鄭任南攝）