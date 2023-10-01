曾經風光一時的中國恒大集團，隨著董事長許家印傳出遭警方帶走並監視居住，該集團旗下的一個大型歌舞團也跟著曝光。這個高顏值的歌舞團，成員皆是年輕貌美才藝兼備的女孩，引發外界熱議，她們擔負的除了表演，可能還包括集團的「公關」工作。

綜合香港《星島日報》報導與中國大陸網路消息，近來吸引不少網友注意的恒大民族歌舞團，2011年以公司型態成立，由恒大地産持股100%。據傳歌舞團成員都是由許家印親自挑選與培養，堪稱是他的驕傲，也是他的一大消費和投資。

恒大歌舞團成員各個年輕貌美。（圖／取自微博）

根據登記，歌舞團經營的項目包括營業性文藝表演、文藝創作服務、群衆參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動的策劃、服裝和鞋帽出租服務等。

《星島日報》報導指出，歌舞團的招聘標準非常嚴格，除了外貌要求必須符合年輕、靚麗、身材妖嬈、體態輕盈、舞姿優美等基本條件，還必須是名校畢業的民族舞學生，獲聘入團機率才比較高。

不過根據年報資訊顯示，該歌舞團2019年最高參保人數爲78人，但在2022年參保人數已降爲0人。外界猜測歌舞團可能已經解散。