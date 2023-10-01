許多人在求學路上都會依靠家裡資源。一位女大生學測時曾獲得政大、清大、交大備取資格，不過最後她沒有選擇普通大學，而是就讀自己另外報考的北藝大，沒想到近日跟爸爸討錢想要購買學習用品時，竟因此被嗆「你讀什麼爛學校」，讓她覺得自己一直以來的努力遭到否定，貼文曝光後引發熱議，不少人指出，就藝術層面來說，北藝大是台灣最頂尖的大學。

原PO在Dcard發文表示，爸爸從前沒錢讀書，退休後為了一圓讀書夢，順利從台大碩士班畢業、正在就讀博士班，對於她的教育問題也非常看重，「考上台政清交成是應該，其他大學他看不上」。

原PO透露，她學測時獲得政大、清大、交大的備取資格，不過因為她拿到北藝大正取資格，加上真的喜歡藝術類科系、爸爸沒有多加阻攔，最後讀了北藝大，並在爸爸堅持下沒有申請學貸，不過爸爸還是不時對於她的選擇頗有微詞，近日原PO向爸爸討錢買學習用品時，更直接遭辱罵「你讀什麼爛學校！」，讓她覺得努力都被否定了。

對此，許多人紛紛回應，「北藝是藝大第一名耶，跟傳統道路本來就不同，爸爸是太希望你能出人頭地了，但也因此比較狹隘。至少你還是能選擇自己喜歡的，所以難過一下下就好！秀秀你」、「跟你爸說，台清交是窮人在讀的，富二代讀北藝大才正常」。

不過也有不少人認為爸爸沒錯，「能選擇讀藝術大學，也是因為你相信爸爸最後還是會金援你的吧，所以別強求爸爸要認同你的所有，自己選的路，跪著也要走完」、「讀藝術就是花錢啊，講真的自己沒辦法負擔還要靠爸爸的話，你還有什麼好說的呢」。