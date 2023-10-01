家庭暴力防治法上路25年，近年來保護案件卻漸增！南投縣政府中秋連假期間舉辦「執紫之手，擁抱刺刺的心」家暴防治宣導系列活動，透過插畫家周玥緹設計的刺蝟畫作，且結合防暴宣講、親子共學闖關遊戲等活動，讓兒童從小建立起家暴防治的重要性！我國家庭暴力防治法自87年6月24日公布施行至今已有25年，依據衛生福利部統計，南投縣111年家庭暴力通報案件共計3,558件；其中，成人家庭暴力案件2,965件、兒少保護案件593件。南投縣府認為，一方面顯示民眾對於防治家庭暴力意識的提升，增進求助正式資源的意願；另一方面卻也表示，家庭暴力防治的工作刻不容緩，仍有身處於家庭暴力環境的被害人，需要我們的關心與協助。南投縣長許淑華對於家暴防治工作相當關心，因此委託共享行銷有限公司辦理「執紫之手，擁抱刺刺的心」家庭暴力防治宣導系列活動，中秋連假期間於中興新村植物園登場！該活動透過展出插畫家周玥緹針對家庭暴力防治宣導議題所設計的刺蝟畫作，並且結合防暴宣講、親子共學闖關遊戲等精彩活動，期許在遊戲與親情的陪伴中，讓下一代的兒童從小建立起家庭暴力防治的重要性，且提高民眾的同理心和警覺力，並適時介入，以減少創傷和暴力的發生。 即日起至10月23日，為期近一個月的時間，在省府日常散策、合宏眼鏡咖啡館、1985音樂公寓等三個著名商家景點，舉辦「執紫之手，擁抱刺刺的心」畫展，並會在遊客於省府日常散策租借單車時，主動附贈一張闖關遊戲集章卡，如集章完畢可於歸還單車時兌換防暴宣導品一份，歡迎民眾踴躍參加，一起拒絕家庭暴力，讓生活更加美好！