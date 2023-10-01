才轉練欄架1年多，張博雅這次在杭州亞運預賽跑出13秒10佳績，雖然決賽因受大陸選手吳艷妮起跑偷跑影響，在等待的時間身體冷掉，最後僅跑出13秒31成績，以第4名作收，但她認為這一年經歷過多場國際賽後，對自己欄架技術成長很多。

吳艷妮在今年7月的亞錦賽才因起跑時偷跑被DQ，來到亞運又發生失誤，在晚間登場的女子100公尺跨欄決賽又提前起跑，隔壁跑道的印度選手亞拉吉（Jyothi Yarraji）也受影響，原本裁判認定2人都有提前起跑，但亞拉吉向前抗議，裁判又重新檢視畫面，比賽因此中斷了近10分鐘。

在等待時張博雅努力維持身體熱度，但還是受到影響，導致狀況有點拉不起來，到第8個欄架時因為想要跟日本選手的節奏，手去撞到欄架、重心整個掉下來，賽後她也不知道為什麼2位選手還可以「復活」繼續跑。

去年全大運後在教練王國慧建議下轉往跨欄發展，張博雅「轉換跑道」成功，生涯首次踏上亞運賽場也繳出佳績，讓她體會到教練的決定是對的，「今年從新加坡公開賽、亞錦賽道亞運，比了大型國際賽後自己的欄架技術有成長許多，所以名次對我來說沒那麼重要，想利用大型比賽來累積經驗，看別人的技術去做調整，來這邊當作學習。」

杭州亞運田徑女子100公尺跨欄決賽出現提前起跑狀況，比賽因此中斷近10分鐘。（鄭任南攝）