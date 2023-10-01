消防員工作權益促進協會不滿政院召開消防法修法會議，卻未邀請消防員，28日上午在政院門口抗議。(圖／蔡雯如攝)

消防員工作權益促進會為爭取組工會、改善工時等訴求，28日在行政院前抗議未獲回應，當場宣布10月9日夜宿凱道，讓10月10日國慶日變成國殤日。近日在臉書粉專「靠北Police」匿名投稿「天龍國警察局」請各分局訓練「抬離小組」，貼文引發熱議，網友譏諷「警察驅離消防」、「警消運動會」，對此，保安科回應，自2006年起每天都有「抬離小組」，並非針對警消，而是提醒所屬單位加強國慶準備工作。

據了解，10月9日消防工作權益促進會秘書長陳彥凱等人，預計下午1時在凱達格大道前舉行聚眾活動，隔天將出席國慶升旗典禮，訴求是政府對公共安全要加強、修法公務人員安全及衛生防護辦法、要組工會等。

北市警局表示，保安科傳送訊息提醒各分局督察組、教官，即日起編組、訓練「抬離小組」，目的是針對國慶活動，勤務，並非針對警消，自從2006年起，每年國慶勤務均有編排「抬離小組」，屬於柔性的勸離方式，相較於以強制命令的驅散，抬離更能保護抗議民眾。

警局遭外流的訊息提到「抬離小組」，至少規劃5組、每組4人、各組均應混編女警，應擇年輕力壯及反應佳同仁，還要加強體能及逮捕術訓練。30日匿名投稿提及，「我要靠北天龍國警察局，消防弟兄都在爭取組工會，為警消爭取權益了，竟然平時說的警消一家的警察，不聲援就算了，還在研議要怎麼把消防弟兄抬離驅離，到底有多可悲。」

北市警局強調，一般民眾陳抗時，不免因情緒過激，與警方發生肢體推擠，為維護民眾及警察同仁安全，警局訓練內容均以「保護民眾及警察」為主，並無所謂攻擊及針對特殊團體之情。